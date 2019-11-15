Балаклея, Украина, , 17:22 — REGNUM Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Спасатель Dsns.gov.ua

По информации пресс-службы, спасателей не пустили на склады, так как они находятся на территории военной части.

Сообщения о взрывах поступили в 15:35 мск.

Подробной информации о происшествии пока нет

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