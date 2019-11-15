Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM Экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Ираиду Долгушеву арестовали в зале суда. Ее уголовное дело объединено в одно производство с делом бывшего главы республики Леонида Маркелова, который обвиняется в получении крупной взятки. Ранее женщина находилась под подпиской о невыезде.

О изменении меры пресечения ходатайствовала прокуратура. В ходе заседания суда обвинители отмечали, что бывшая глава ведомства по просьбе Маркелова встречалась со свидетелями обвинения. Якобы она склоняла их к изменению показаний, передает «7x7» в сообществе «Мариленд».

Как сообщало ИА REGNUM, Долгушева занимала должность министра сельского хозяйства Марий Эл с сентября 2015 по 26 января 2017 года. До этого она была первым заместителем министра сельского хозяйства Марий Эл. Дело в ее отношении возбуждено незадолго до ареста Маркелова. Бывшая чиновница подозревается в совершении серии служебных подлогов. По версии следствия, в 2015 году она трижды предоставляла ООО «Птицефабрика Акашевская» письма, содержащие ложные сведения, на основании которых указанная организация получила кредит в банке.

Экс-глава Марий Эл был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская»Николай Криваш.