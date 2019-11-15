Архангельск, , 16:54 — REGNUM Три моста повредил шугоход в Вельском районе Архангельской области. Транспортную доступность обеспечивают катера МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

В настоящий момент на территории района введен режим повышенной готовности. Из-за ухудшения погодных условий был полностью разрушен центральный пролет низководного деревянного автомобильного и пешеходного моста через реку Вага у поселка Пасьва.

В селе Благовещенское частично поврежден низководный деревянный автомобильный мост через реку Устья, обеспечивающий движение по автодороге Парфеньево — Левый берег — Боровое. Без транспортного сообщения остались 34 местных жителя.

«Мы приняли решение о том, что сегодня к вечеру в Пасьву, где мост полностью снесен, прибудет катер с двумя сотрудниками МЧС, которые будут обеспечивать транспортную доступность. Тем самым мы решим проблему с разрушенным мостом через реку Устья. Через Пасьву жители соседних населенных пунктов смогут транспортироваться», — сообщил глава Вельского района Дмитрий Дорофеев.

Еще один мост разрушен в самом поселке Благовещенское. Шугоход сточил у моста опорные сваи, сейчас объект находится в аварийном состоянии. Дорожники планируют восстановить его в течение месяца.

Через реку Устья мост будет отремонтирован, когда спадет вода и пройдет шугоход. В поселке Пасьва к ремонту моста планируют приступить весной следующего года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, шугоход нарушил также сообщение и с островными районами Архангельска — проводку буксиров обеспечивают ледоколы, что затягивает время ожидания переправ.