Белгород, , 16:48 — REGNUM Организатора распространения героина в ряде регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов осудили за незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело в отношении гражданки Таджикистана возбудил Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области, а приговор выносил Заводской районный суд Саратова, сообщили 15 ноября корреспонденту в пресс-службе белгородского УФСБ.

Деятельность межрегиональной этнической преступной группы, специализировавшейся на бесконтактном сбыте «тяжёлых» наркотических средств, пресекли в 2018 году на территории Белгородской области, когда сотрудники УФСБ задержали четырёх курьеров. У граждан Таджикистана изъяли более двух килограммов героина. В июне 2018 года в Москве силовики задержали организатора преступной группы — гражданку Таджикистана. В её обязанности входили подбор курьеров, их обучение и инструктаж, доставка крупных партий героина, а также аренда квартир для хранения и фасовки наркотических средств. Установлено, что преступники сбывали наркотики на территории Краснодарского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Курской и Белгородской областей.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет. Приговор суда вступил в законную силу.