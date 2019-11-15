Азовский район, Ростовская область, , 16:43 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар, вспыхнувший в хуторе Обуховка Азовского района Ростовской области, потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 15 ноября.

Ликвидация объявлена в 15:03 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра существовала угроза распространения огня на жилые дома и детский сад. Дети были эвакуированы.

Пожару был присвоен третий ранг сложности.

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