Азовский район, Ростовская область, 15 ноября 2019, 16:43 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар, вспыхнувший в хуторе Обуховка Азовского района Ростовской области, потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 15 ноября.
Ликвидация объявлена в 15:03 мск, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за сильных порывов ветра существовала угроза распространения огня на жилые дома и детский сад. Дети были эвакуированы.
Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Читайте ранее в этом сюжете: Ликвидировано открытое горение на пожаре под Ростовом-на-Дону