Саратов, , 16:39 — REGNUM В Саратовской области выходец из республик Средней Азии признан виновным по ч. 3, ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что мужчина транспортировал наркотические средства с целью их передачи третьим лицам для дальнейшего распространения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.

ИА REGNUM напоминает, преступник был задержан в феврале текущего года. При нем была обнаружена смесь наркотических средств общей массой более 334 грамм.