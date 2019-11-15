Сингапур, , 16:46 — REGNUM Более 220 пассажиров австралийского круизного судна Sun Princess почувствовали себя плохо на пути из Таиланда в Сингапур. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба морского и портового управления Сингапура.

Капитан судна 11 ноября сообщил властям Сингапура о заболевших острым желудочно-кишечным заболеванием. После прибытия лайнера в порт было принято решение о высадке на берег всех пассажиров круизного судна.

Всего на борту находилось около двух тысяч пассажиров. При этом часть заболевших приняла решение прервать путешествие. О состоянии пострадавших не сообщается.

Профильными ведомствами Сингапура лайнер был проинспектирован, также была проведена дезинфекция судна. Отмечается, что Sun Princess прибыл в Сингапур из порта города Пхукет в Таиланде, сделав по пути транзитную остановку в Хошимине.

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