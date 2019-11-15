Курган, , 16:27 — REGNUM В Курганской области на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 15 ноября столкнулись грузовой «МАЗ» и легковой автомобиль «Лада Калина». Четыре человека погибли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Трагедия произошла в 15:00 по местному времени (13:00 мск). Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Калина» при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

В результате столкновения погибли водитель 1975 года рождения и пассажиры — женщина 1994 года рождения и двое мужчин 1992 и 1986 годов рождения.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

«Трасса Курган — Екатеринбург не очищена, видимость 100 метров», — сообщается в паблике «Интересный Курган».