Воронеж, , 16:16 — REGNUM Десятки медицинских карт пациентов оказались разбросаны на улице в городе Павловске Воронежской области, следственные органы начали проверку, сообщила ИА REGNUM 15 ноября старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская.

Истории болезней пациентов районной больницы, индивидуальные карты беременных и рожениц обнаружили местные жители — документы, в которых, в частности, содержались анкетные данные, адреса, диагнозы, оказались разбросаны на дороге.

«Тем самым, в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и врачебную тайну. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — уточнила Мануковская.

Следователям, в частности, предстоит установить, каким образом документы пациентов оказались в открытом доступе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.