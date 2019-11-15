Симферополь, , 16:09 — REGNUM Правоохранители проверят работу ответственных органов после убийства пятилетней девочки отчимом в Крыму. Об этом ИА REGNUM 15 ноября сообщили в пресс-службе СКРФ по РК.

«Следствием будет устанавливаться взаимодействие семьи с соответствующими государственными службами, действиям либо бездействию всех ответственных за обеспечение безопасности ребёнка лиц будет дана принципиальная правовая оценка», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября житель Раздольненского района Крыма вывез тело убитой падчерицы из дома и спрятал его недалеко от места жительства. Затем мужчина попытался скрыться с младшим сыном в соседнее государство, однако не смог этого сделать. После этого он заявил о пропаже падчерицы. Ребёнка искали местные жители и сотни волонтёров, также в поисках были задействованы два самолёта. 14 ноября мужчина признался в преступлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Следком показал кадры допроса отчима, убившего падчерицу в Крыму