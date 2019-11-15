Джуба, 15 ноября 2019, 16:07 — REGNUM Более 2000 жителей Южного Судана были срочно эвакуированы в результате разлива нефти в отдаленном района штата Северный Лич. Об этом в четверг, 14 ноября, передает VOA Africa.
Свидетель происшествия Гаткут Руах рассказал репортёрам, что он и другие жители деревни были перемещены в другую часть штата после прорыва трубопровода, произошедшего 7 ноября в округе Буданг.
«Когда произошла утечка, тех, кто находится в этом районе, переместили в другое место из района разлива нефти. Некоторые из них были доставлены в Лалобу, а другие [были доставлены] в место под названием Тридцать миль», — сказал он в интервью радиостанции.
Руах добавил, что его деревня была залита сырой нефтью, и многие семьи и скот пострадали от утечки.
Однако министр здравоохранения страны Кур Яй Ноп отрицает, что кто-либо был перемещен, заявив, что вблизи пострадавшего района нет населенных пунктов.
«Люди, которые находятся там, — это сотрудники нефтяной компании. Там нет сообществ, они очень далеко», — сказал Ноп в интервью VOA.
Трубопровод, на котором произошла утечка, принадлежит Greater Nile Pioneer Operating Company, китайской компании, имеющей нефтеперерабатывающие заводы в Хартуме и Порт-Судане.
Напомним, что в прошлом месяце министр нефти Южного Судана Даниэль Чуанг предупредил, что несколько трубопроводов в пострадавшем регионе могут лопнуть из-за коррозии и отсутствия технического обслуживания. Он сделал комментарии вскоре после прорыва нефтепровода в районе Рориак округа Буданг.