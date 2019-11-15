Рига, , 15:44 — REGNUM В Риге неизвестные обстреляли автомобиль с ребёнком. Об этом сообщает портал Press. lv со ссылкой на сообщение из социальной группы «Ездуны» на странице Facebook.

По предварительным данным, один из участников группы Янис Буш стал свидетелем случайной или преднамеренной стрельбы на перекрёстке улиц Айстерес и Уденс в Риге.

«Чёрная BMW после поворота на Уденс была обстреляна, — пишут журналисты портала. — В машине находилась девушка и маленький ребёнок на заднем сидении. Стекло машины было разбито. Никто чудом не пострадал».

Работники полиции, прибывшие на место инцидента, обнаружили пулю выпущенную из травматического оружия. Поиски стрелка продолжаются.