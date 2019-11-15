Самара, , 16:15 — REGNUM На Жигулевской ГЭС открыли водосливные плотины из-за осеннего паводка. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба РусГидро.

По сообщению пресс-службы предприятия, эта мера является временной. С 11 ноября текущего года из-за сильного притока воды большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада переведены на транзитный режим работы, то есть пропускают столько же воды, сколько приходит в водохранилища. Тем самым в них удерживается уровень воды вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышает пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускаются через водосбросы.

Отмечается, что в настоящий момент водосбросные плотины открыты на Рыбинской, Нижегородской, Камской, Жигулевской и Саратовской ГЭС. Пропуск воды через них безопасен для населенных пунктов, которые расположены ниже по течению.

По словам главного инженера филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Сергея Талагаева, осенний паводок является редким явлением.

Отмечается, что он связан с тем, что в начале ноября стояла теплая погода и выпавший снег начал таять. Это и привело к быстрому притоку воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. Сообщается, что последний раз наблюдали осенний паводок в 2012 году.