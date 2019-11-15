Донецк, , 15:36 — REGNUM За прошедшую неделю семь боевиков ВСУ покончили с собой в Донбассе, сообщил 15 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«За истекшую неделю зафиксировано семь случаев самоубийств в соединениях, дислоцирующихся в зоне украинской «Операции объединённых сил». Наиболее сложная ситуация сложилась в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, в которой за неделю отмечено три случая суицида», — рассказал он.

Басурин отметил, что украинские правоохранители завели два уголовных дела по статье «доведение до самоубийства».

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что из-за бракованных бронежилетов в Донбассе погибли более 350 боевиков ВСУ.

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