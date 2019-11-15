Донецк, 15 ноября 2019, 15:36 — REGNUM За прошедшую неделю семь боевиков ВСУ покончили с собой в Донбассе, сообщил 15 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что украинские правоохранители завели два уголовных дела по статье «доведение до самоубийства».
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что из-за бракованных бронежилетов в Донбассе погибли более 350 боевиков ВСУ.
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