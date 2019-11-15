Венеция, Италия, , 15:35 — REGNUM Среди жертв и пострадавших от наводнения в Венеции нет граждан России. Об этом 15 ноября сообщило на своей странице в Facebook Генконсульство России в Милане.

«По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют», — говорится в заявлении российских дипломатов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября в Венеции произошло самое крупное за полвека наводнение. Не успели в городе оправиться от него, как уровень воды снова начал расти и 15 ноября превысил критические отметки.

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