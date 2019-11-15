* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 16:28 — REGNUM 14 ноября официальный представитель полиции афганской провинции Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад) заявил, что на территории этого региона боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух сотрудников Министерства внутренних дел Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», восемь сотрудников Министерства внутренних дел Афганистана проводили свой отпуск в одной из деревень в уезде Джурм провинции Бадахшан, когда боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на этот населенный пункт.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вытащили двух сотрудников Министерства внутренних дел из их домов. Мирные жители деревни призывали боевиков следовать учению ислама и отпустить заложников, однако члены группировки застрелили двух сотрудников МВД Афганистана на глазах жителей деревни.

По словам официального представителя полиции афганской провинции Бадахшан, оставшиеся шесть сотрудников Министерства внутренних дел смогли покинуть деревню и не попасть в плен к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).