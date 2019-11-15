Мапуту, , 15:28 — REGNUM Полиция в северной провинции Нампулу задержала жителя Мозамбика, подогреваемого в эксгумации тел своих родителей и дяди для извлечения их костей. Об этом передает ВВС Africa.

Подозреваемый сообшил полиции, что совершить это его сподвиг местный бизнесмен, который пообещал ему мотоцикл и более 300 долларов США наличными.

По его словам, бизнесмен занимается разведкой полезных ископаемых в городе Лалауа.

Задержанный признался полиции, что за одну ночь самостоятельно эксгумировал три тела.

Он был арестован в деревне Нтокол на границе между районами Лалауа и Мекубури.

«Босс сказал мне искать кости людей, которые умерли, не заболев. Взамен он пообещал мне мотоцикл. Я пошел на наше семейное кладбище, выкопал кости из могил моего отца, моей матери и моего дяди. Я уехал в Лалауа. Но я не смог встретиться с боссом», — рассказал задержанный в интервью ВВС.

В настоящее время подозреваемый содержится в полицейском командовании провинции Нампула, поскольку следствие продолжается.

Представитель полиции провинции Закариас Накуте заявил ВВС, что в этом году это уже пятый подобный случай в провинции.

По его словам, причины эксгумации в основном связаны с колдовством.