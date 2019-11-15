Симферополь, 15 ноября 2019, 15:11 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал кадры обнаружения тела пропавшей в Крыму пятилетней девочки и допроса её отчима, признавшегося в убийстве. Видео опубликовано 15 ноября на официальном канале СК РФ в YouTube.
По данным следствия, 12 ноября после совершения преступления мужчина вывез из дома тело падчерицы, недалеко от места жительства прикопал его землей.
Как сообщало ИА REGNUM, пропавшего ребёнка искали местные жители и сотни волонтёров, также в поисках были задействованы два самолёта.
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