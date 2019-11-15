Симферополь, , 15:11 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал кадры обнаружения тела пропавшей в Крыму пятилетней девочки и допроса её отчима, признавшегося в убийстве. Видео опубликовано 15 ноября на официальном канале СК РФ в YouTube.

«В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов управления криминалистики ГСУ по Республике Крым была установлена причастность к исчезновению девочки её отчима. В ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребёнка, изложив обстоятельства того страшного дня», — отметили в СК.

По данным следствия, 12 ноября после совершения преступления мужчина вывез из дома тело падчерицы, недалеко от места жительства прикопал его землей.

«Затем с целью создания себе алиби он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки», — подчеркнули в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, пропавшего ребёнка искали местные жители и сотни волонтёров, также в поисках были задействованы два самолёта.

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