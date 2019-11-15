Уфа, , 15:09 — REGNUM В Уфе продолжается розыск пропавших отца с двумя детьми. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в полицию обратилась мать двоих детей и сообщила, что 26 октября текущего года около 17:00 её 37-летний муж с двумя их сыновьями пяти и восьми лет ушёл из дома, расположенного в Калининском районе города Уфы, и до настоящего времени не вернулся.

По сообщению пресс-службы ведомства, несмотря на проведённые оперативно-разыскные мероприятия, стражи порядка пока не смогли установить местонахождение пропавших, а также все обстоятельства их исчезновения.

Их поиски ведут также водолазы, которые обследуют участки рек Уфы и Белой. К поиску подключились волонтёры и психологи.

Стражи порядка просят всех, кто что либо знает об их местонахождении обратиться в ближайшее отделение полиции.