Уфа, , 14:56 — REGNUM Управляющего делами и главного бухгалтера администрации Баймакского района Башкирии подозревают мошенничестве и служебном подлоге. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в августе прошлого года главный бухгалтер договорилась с управляющим делами администрации и изготовила платежное поручение, в которое внесла фиктивные сведения о назначении платежа. Затем она сделала перевод 46 тысяч рублей. Этим подозреваемая нанесла ущерб бюджету администрации муниципального района.

А для того, чтобы скрыть хищение бюджетных средств, подозреваемые организовали изготовление распоряжения об оказании материальной помощи другим сотрудникам администрации, которые якобы находились в тяжелом финансовом положении, считают следователи.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 292 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела продолжается.