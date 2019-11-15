Москва, , 14:44 — REGNUM В национальном парке «Лосиный остров» найдено тело 45-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СК, труп обнаружили вечером 14 ноября на территории национального парка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

«В настоящее время по делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления», — говорится в информации.

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