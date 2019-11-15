Бужумбура, , 14:49 — REGNUM Тело оппозиционного политика из Бурунди Марии Клэр Нийонгере было обнаружено в лесу. Администратор коммуны Киганда Селин Ндабубаха, в которой проживала убитая, рассказала BBC Great Lakes, что перед смертью Нийонгере подверглась сексуальному насилию.

По словам Ндабубахи, погибшая была заместителем лидера женского крыла главной оппозиционной партии Бурунди «Национальный конгресс за свободу» (СNL) в коммуне Киганда. Ее тело было найдено в лесу во вторник, 12 ноября, с ранениями в области шеи и гениталий, добавила администратор коммуны.

Ндабубаха также сказала, что человек, который подозревается в совершении преступления, все еще находится на свободе.

Представитель CNL Теренс Манирамбона сообщила репортерам, что политика «убили шокирующим образом», но отметила, что партия не может назвать мотив убийства.

Манирамбона отметила, что мать четырех детей Нийонгере будет похоронена в пятницу, 15 ноября.

Пресс-служба CNL публично осудила насилие против своих членов накануне президентских выборов 2020 года.

Напомним, что в августе другой член партии Нсавьюмвами Грегуар был убит во время нападения группы людей. Подозреваемые в скором времени предстанут перед судом, отметили журналисты.