Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В Екатеринбурге обратятся в полицию с требованием завести уголовное производство на городских чиновников. Об этом сообщает «66.ру».

Как заявил генеральный директор компании «Промавтосервис» Ренат Гараев, таким образом в фирме решили отреагировать на заявление вице-мэра Алексея Бирюлина. Чиновник ранее заявил, что документы, на основании которых над станцией метро «Бажовская» построили автоцентр, были подделаны. Именно «Промавтосервис» владеет земельным участком.

В компании опасаются, что в мэрии самовольно внесли изменения в документы. По данным СМИ, возможно, в отношении Бирюлина будет подан иск о защите чести и достоинства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии заявили, что обнаружили нелегальную схему вывода земли из собственности города. Именно таким образом, считают чиновники, была передана земля под станцией метро «Бажовская».

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