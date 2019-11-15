Красноуфимск, Свердловская область, , 14:28 — REGNUM Погибшие в свердловском Красноуфимска две школьницы были доведены до самоубийства. Об этом журналистам сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По факту доведения девочек до суицида возбуждено уголовное дело. Идёт расследование. Известно, что одна из девочек обучалась в седьмом классе, а вторая — в девятом. 29 октября они покончили с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 29 октября. Одна из девочек погибла на месте, а вторая умерла уже в больнице.