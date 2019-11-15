София, , 14:26 — REGNUM Самолет вс премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым экстренно приземлился в аэропорту Софии, сообщает 15 ноября агентство BGNES.

Отмечается, что у правительственного воздушного судна при заходе на посадку отказало навигационное оборудование. В результате пилот принял решение уйти на второй круг и совершить посадку в ручном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в салоне воздушного судна Boeing 777, где находился премьер-министр Японии Синдзо Абэ, произошло небольшое возгорание. Причиной ЧП стал предназначенный для разогревания еды духовой шкаф. Огонь на борту самолета, направлявшегося в Таиланд, удалось быстро потушить. Жертв и пострадавших нет.

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