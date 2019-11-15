Симферополь, , 14:24 — REGNUM К тушению большого лесного пожара в Симферопольском районе привлекли самолёт-амфибию. Об этом 15 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

«Работа по борьбе с огнём в зоне ЧП ведётся как с земли, так и с воздуха. Принято решение о привлечении многоцелевого самолёта-амфибии Бе-200 МЧС РФ, который может сдерживать распространение огня путём многократных сбросов огнегасящей жидкости на кромку пожара», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в урочище Курлюк-Баш начался 14 ноября. Из-за сильного ветра специалисты не смогли оперативно справиться с возгоранием. По последним данным площадь возгорания составляет уже более 20 га. На территории Симферопольского района ввели режим ЧС.

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