Сантьяго, , 14:14 — REGNUM За время протестов, охвативших Чили с середины октября, были задержаны 26,1 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал TeleSUR, ссылаясь на информацию Верховного суда республики.

Журналисты канала отмечают, что среди задержанных 1,4 тыс. решениями судов были арестованы, а в 1,1 тыс. случаях действия правоохранителей в отношении протестующих были признаны незаконными.

Как передавало ИА REGNUM, в Чили протестующие выходили на улицы с требованием разработать и принять новую конституцию взамен действующей со времен диктатуры Пиночета. К требованиям демонстрантов присоединились все оппозиционные партии парламента страны.

15 ноября было принято решение провести референдум, на котором граждане Чили определят, надо ли менять конституцию, и какой орган это будет осуществлять.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чили пройдет референдум о необходимости принятия новой конституции