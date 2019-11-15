Азовский район, Ростовская область, , 13:38 — REGNUM В детском саду в хуторе Обуховка Азовского района Ростовской области угроза ликвидирована. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ 15 ноября.

Напомним, что ландшафтный пожар в хуторе Обуховка создал угрозу жилым домам и детскому саду. По решению муниципальной администрации был эвакуирован детский сад. Спасатели объявили ранг пожара № 3. В тушении огня принимают участие 114 человек и 21 единица техники.

По предварительным данным, в районе населённого пункта в Азовском районе горит сухая трава на площади 0,4 гектара.

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