Красноярск, , 13:35 — REGNUM После возбуждения уголовного дела о загрязнении реки Сисим, произошедшем из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, могут вскрыться «такие подробности, что мало никому не покажется», считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

«Ага, значит загрязнение реки Сисим после аварии дамб в Щетинкино всё-таки было! Когда эта тема была хайпом N1, федеральным телеканалам строжайше запретили приближаться к экологическим последствиям. Не было загрязнения и всё», — пишет Кричевский на своей странице в «Фейсбуке».

В то же время, по его словам, очевидцы, экологи и профильные специалисты утверждали, что «в Сисим попала ртуть и вполне могла загрязнить Енисей».

«Теперь же, после возбуждения дела, могут вскрыться (и просочиться в медиа) такие подробности, что мало никому не покажется. Ни рыбкам, ни мишкам, ни аборигенам», — подытожил публицист.

Читайте также: Прорыв дамб под Красноярском: «изуродованная» река и письмо Путину

Как сообщало ИА REGNUM, каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели разрушился 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. Погибли 17 человек, десятки человек пострадали, трое остаются пропавшими без вести.

15 ноября стало известно, что по факту загрязнения реки Сисим возбуждено уголовное дело. Из-за прорыва дамбы в реку поступили загрязнённые воды. Специалисты обнаружили в Сисиме значительное количество взвешенных веществ.

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Сисим после прорыва дамбы