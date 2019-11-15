Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM Возле хутора Обуховка Азовского района Ростовской области возник ландшафтный пожар, создавший угрозу жилым домам и детскому саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Есть угроза жилым домам, по решению администрации эвакуирован детский сад. Туда направлены силы и средства для прикрытия. Ранг пожара № 3, группировка увеличена до 114 человек, 21 единицы техники. Эвакуировано 60 человек, из них 52 уже забрали родители», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что огонь вспыхнул сегодня, 15 ноября, в 12:30 мск. По предварительным данным, в районе населённого пункта горит сухая трава на площади 0,4 гектара.

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