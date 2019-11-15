Самара, , 13:34 — REGNUM Двух рыбаков в Самарской области осудили за ловлю рыбы запрещенным способом. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в сентябре 2019 года два рыбака установили сеть на реке Волге. Таким образом, им удалось поймать почти два десятка рыб. Причиненный ущерб составил 34 тысячи рублей.

Рыбаков задержали с поличным. Отмечается, что подозреваемые свою вину признали в полном объеме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору).

Одного рыбака суд оштрафовал на 360 тысяч рублей. Другого подсудимого с учетом наличия у него рецидива преступлений суд приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Кроме этого, суд взыскал с рыбаков материальный ущерб в размере более 17 тысяч рублей.