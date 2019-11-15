Иркутск, , 13:28 — REGNUM В отношении губернатора Иркутской области Сергея Левченко продолжается информационная война, его продолжают обвинять в том, что он не справился с ликвидацией последствий мощнейшего наводнения, постигшего регион летом 2019 года. За последние дни на федеральных телеканалах вышло уже несколько сюжетов об этом. Но на этом, судя по сообщению самого Левченко на его странице Facebook, дело не закончилось.

Жители Иркутской области, которым якобы положены деньги, как пострадавшим от наводнения Цитата со страницы Сергея Левченко в Facebook

В регион из столицы прибыла новая съемочная группа, которая, по словам иркутского губернатора, устроила провокацию.

«Сегодня в Тулуне одномоментно около 350 жителей обратились с заявлениями на оказание единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей в связи с чрезвычайной ситуацией. Как выяснилось, это жители района железнодорожного вокзала, который не попал в зону летнего наводнения. Соответственно, нет оснований для выплат этим людям», — поясняет губернатор.

Этот инцидент он связывает с тем, что сегодня, 15 ноября, в городе работает съемочная группа федерального СМИ (МИЦ «Известия»).

»Как я понимаю, в эфире канала РЕН ТВ в ближайшее время стоит ждать «красивой» и «говорящей» телевизионной картинки о том, что жители Тулуна до сих пор не получили никаких выплат!

Беспринципность поражает! Одно дело — политические нападки в мой адрес, другое — манипулирование людьми, на долю которых и так выпало сложное испытание!», — заявляет Сергей Левченко.

Что касается работы с пострадавшими от наводнения, то глава региона сообщает:

«Всего подано 6 658 с заявлений на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, а уже выдано 6290 свидетельств на сумму 18,6 млрд рублей! То есть, почти 94,5% обратившихся с заявлениями уже получили свидетельства! По последним данным 607 семей, которые пострадали от паводков в Иркутской области и обратились за получением выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, не имеют правоустанавливающих документов. Из них 387 обратились в суд. По 214 заявлениям уже выданы отказы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.