Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор бывшему оперуполномоченному управления экономической безопасности МВД республики, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

34-летний полицейский с конца апреля 2016 года занимался проверкой сведений о необоснованном завышении работ по ремонту фасада директором строительной компании. Как установили в суде, в июне того же года он потребовал у коммерсанта 1,5 млн рублей, угрожая в противном случае уголовным преследованием.

«После вынужденного согласия предпринимателя, полицейский, маскируя свои противоправные действия, потребовал приобрести у него земельный участок по заведомо завышенной стоимости, таким образом, стремясь придать незаконному получению денег видимость обычной гражданско-правовой сделки», — отметили в СКР.

Не сумев договориться директор фирмы обратился к правоохранителям с заявлением о вымогательстве взятки. 7 июля ФСБ провело операцию, в ходе которого предприниматель передал сотруднику деньги и муляжи на сумму 1,4 млн рублей. Сразу после этого вымогатель был задержан.

Суд признал вину обвиняемого доказанной и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4,2 млн рублей.

Напомним, ранее в республике были осуждены четверо действующих и один бывший сотрудник МВД по обвинению в пытках подростка, после чего тот скончался. Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемые были приговорены к реальному лишению свободы на срок от трёх до восьми лет. Пятому судья назначил условное наказание на срок три года.

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