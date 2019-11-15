Азовский район, Ростовская область, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы возникновения пожара эвакуировали детский сад. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, в районе хутора Обуховка Азовского района горит сухая трава.

«Из-за пожара в хуторе Обуховка Азовского района эвакуируют детский сад №55. По предварительной информации, сильный ветер создает угрозу распространения огня на здание детского учреждения. На месте работают спасательные службы», — пишет telegram-канал «Че по Ростову?».

В региональном МЧС уточнили, что огонь в населённом пункте вспыхнул 15 ноября в 12:30 мск.

«Силы и средства привлекают по рангу № 2 из-за сильного ветра. К месту направлены 17 единиц техники, 80 человек. Площадь загорания около 0,4 гектара», — пояснили в ведомстве.

Информация об эвакуации детского сада пока не подтверждена.