Барнаул, , 13:14 — REGNUM Гражданин одной из азиатских стран так сильно хотел попасть в Алтайский край, несмотря на имеющиеся у него правонарушения в области миграционного законодательства, что предпринял в течение одного дня целых две попытки незаконного проникновения. Подробности уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл ещё в конце октября 2019 года на территории Кулундинского района Алтайского края. Заметив неизвестного, двигающегося ночью пешком со стороны Казахстана по направлению государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, патруль, используя средства маскировки, начали вести наблюдение.

«Приблизившись к границе, мужчина стал проявлять осторожность: оглядывался, прислушивался и осматривал местность. Убедившись, что поблизости никого нет, он лег на землю и по-пластунски пополз в Россию. Однако, используемые уловки не спасли его от неминуемого задержания», — пояснили пограничники.

В ходе разбирательства выяснилось, что этот же гражданин днём уже пытался попасть в Россию, следуя через автомобильный пункт пропуска «Кулунда» (Кулундинский район).

Напомним, в апреле 2019 года алтайским пограничникам удалось выявить на российско-казахстанской границе более 10 иностранцев и граждан России, находящихся в федеральном розыске, а с начала 2019 года на алтайском участке государственной границы выявлено более 20 таких лиц.

С начала 2019 года Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю возбуждено около 100 уголовных дел в отношении лиц, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации.

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