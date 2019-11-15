Ростов-на-Дону, , 12:56 — REGNUM В ряде различных средств массовой информации начали появляться сообщения с новыми подробностями о смертельной аварии на трассе Ростов — Азов, однако не все они достоверные. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«Несмотря на то, что следственным управлением была предоставлена подробная информация о ходе расследования на первоначальной стадии, ряд СМИ со ссылкой на якобы близких погибшего продолжают публиковать непроверенную информацию о ДТП, необоснованно указывая на сокрытие следствием обстоятельств происшествия и иных его участников», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим следователи обещают сообщать о ходе расследования дела оперативно, «но исключительно в рамках уголовно-процессуального законодательства и в объёме, не противоречащем интересам следствия».

ИА REGNUM напоминает, что резонансное дело о смертельном ДТП на трассе Ростов — Азов передано ростовским следователям. Фигурантом уголовного дела является полицейский, впоследствии уволенный из правоохранительных органов.

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