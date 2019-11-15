Заринск, Алтайский край, , 12:55 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела по образованию администрации Заринска. Как следует из официального сообщения ведомства, женщина обвиняется в том, что, зная о фактах систематического унижения и применения насилия одного из опекунов Заринского района к своим воспитанникам, чиновница не сделала ничего, чтобы защитить детей.

«В ходе предварительного следствия должностное лицо своей вины в халатности не признало. По ходатайству следователя на время расследования она отстранена судом от исполнения служебных обязанностей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили следователи.

Уголовное дело будут рассматривать по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сотрудники опеки из Заринского района фигурировали в скандальной истории с истязанием и моральным унижением, которое, по словам подростков, учинила опекун из села Старокопылово. В настоящее время женщина находится под домашним арестом, уголовное дело возбуждено сразу под двум статьям: п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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