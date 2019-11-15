Улан-Удэ, , 12:55 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ проверяют обстоятельства смерти 15-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республики, его тело было обнаружено дома вечером 14 ноября.

Предварительно установлено, что в тот день он вернулся из школы в 15 часов и оставался в своей комнате. Когда мать с дочерью ушли к врачу, подросток остался в квартире один. Вернувшись домой, женщина обнаружила квартиру запертой изнутри.

«На стук никто не открывал. Спустя некоторое время матери всё же удалось попасть внутрь квартиры, где она обнаружила сына мёртвым», — отметили в СКР.

Следователи добавили, что на теле следов насилия не обнаружили. Для выяснения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии уровень самоубийств в три раза превышают средние показатели по стране. В 2018 году здесь зафиксировано 360 суицидов среди взрослого населения, а попыток самоубийств детей и подростков насчитали 101 случай.

Читайте также: В Бурятии уровень самоубийств в три раза выше среднероссийского