Краснодар, , 12:50 — REGNUM Имущество на сумму более 15,5 млн рублей похищено у предприятия-банкрота в Выселковском районе Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Факт хищения установило надзорное ведомство при проверке. В числе пострадавших — сотрудники предприятия, которым не выплатили долги по зарплате.

Речь идёт о ООО «ГрандПроектСтрой»: по данным прокуратуры, конкурсным управляющим общества с ООО «Велес» был заключён договор о хранении имущества за вознаграждение. Однако при проверке выяснилось: часть переданных на хранение транспортных средств, а также два ангара, похищены.

По материалам проверки полиция возбудила уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла под контроль.

Судя по открытым данным, компания «ГрандПроектСтрой» специализировалась на строительстве инженерных коммуникаций. В стадии ликвидации находится с 2016 года.