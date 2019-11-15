Ростов-на-Дону, , 12:47 — REGNUM Наркотик мефедрон в особо крупном размере изъяли в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ 15 ноября.

По информации ведомства, стражами порядка на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе остановили автомобиль, при осмотре которого был найдена пластиковая коробка с порошкообразным веществом. Вещество, весом более 11 килограммов, было отправлено на экспертизу, которая показала, что оно является наркотиком — мефедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области перед судом предстанет банда закладчиков наркотиков. Организаторы группировки продавали наркотические средства и психотропные вещества через интернет-магазин и сети тайников. Закладчиками выступали жители региона в возрасте от 25 до 45 лет, среди которых три женщины.

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