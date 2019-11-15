Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего горожанина, которого обвинили в избиении 61-летнего знакомого, которого он затем выбросил с балкона и бросил там лежать. От полученных травм мужчина скончался, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл вечером 25 октября 2018 года в Чебоксарах. Следствие полагает, что обвиняемый во время застолья поссорился с 61-летним гостей, избил его и сбросил головой вниз с балкона своей квартиры на первом этаже.

«Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Утром 26 октября его в бессознательном состоянии на улице обнаружила женщина, проживающая в этом же доме, и вызвала скорую помощь. Потерпевший скончался 5 ноября от травм, полученных в результате избиения», — сказал Олег Дмитриев.

Обвиняемый арестован. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре также завершено расследование уголовного дела в Шумерле, где 30-летнего мужчину обвиняют в избиении до смерти своей сожительницы. Причиной стала ревность к 52-летнемеу соседу.