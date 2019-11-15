Черкесск, , 12:02 — REGNUM Пока ликвидировали очаги возгорания леса в ряде горных районов Карачаево-Черкесии, поступила информация о новом пожаре. Он зафиксирован 15 ноября в Тебердинском участковом лесничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар имеет низовой характер. Он распространился, по предварительным данным, на площади 0,8 гектара в труднодоступной, скалистой местности. Угрозы ближайшему населенному пункту — аулу Нижняя Теберда — нет.

В настоящее время идут работы по ликвидации пожара. К ним привлечены 17 сотрудников Карачаевского лесничества, лесной пожарной охраны и местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии с 11 ноября горят леса сразу в нескольких районах. В республике объявлен особый режим противопожарной безопасности. К тушению пожаров были привлечены более 200 человек. Названы предварительно причины возгораний. Ими являются, по мнению специалистов, поджоги и человеческий фактор.

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