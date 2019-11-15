Тверь, , 11:53 — REGNUM В Твери сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял по улице с большим ножом. Как установлено, задержанный — мигрант из одного из государств Туркестана, который находился в регионе без разрешительных документов.

Видео, на котором был снят молодой человек с окровавленным лицом и ножом в руках, гуляющий по улицам Твери, появилось ранее в социальных сетях. Сотрудники полиции установили личность мужчины и задержали его — им оказался 32-летний житель одного из государство Туркестана.

Марию Шабанову. «В настоящее время мужчина задержан участковыми уполномоченными полиции и доставлен в Московский отдел полиции», — цитирует Tverigrad официального представителя пресс-службы УМВД России по Тверской области

Также установлено, что иностранец на территории России находится без разрешения. Сейчас в отношении него возбуждено административное дело, решается вопрос о помещении его в центр временного содержания иностранных граждан и выдворении из РФ.