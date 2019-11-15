Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии тёплая и солнечная погода сохранится в предстоящие выходные, 16−17 ноября. Температура будет на 4−7 градусов выше климатической нормы, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

16 ноября в дневные часы термометры покажут +1…+6 градусов. 17 и 18 ноября будет облачно, при этом под влиянием ныряющего циклона возможны небольшие осадки, особенно в северной части республики, местами будет туманно.

19 ноября ожидается приход арктического антициклона, который принесёт с собой солнечную, но более холодную погоду. В ночные часы прогнозируются десятиградусные морозы, днем ожидается −4…−6 градусов мороза.

В конце недели антициклон уйдет в Казахстан, и Чувашия окажется на его теплой периферии, поэтому постепенно потеплеет до нулевой отметки.

По словам синоптика-любителя, снегопадов в Чувашии не будет еще довольно долго. Если учитывать погодные циклы, то обильные осадки пройдут не раньше 8−10 декабря.