Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:46 — REGNUM На Ямале гражданин подозревается в избиении 10-месячного ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, 3 ноября 2019 года в городе Новый Уренгой женщина, уходя на работу, оставила своего 10-месячного ребёнка с пьяным сожителем. Ребёнок заплакал и гражданин нанёс ему несколько ударов в голову, причинив тяжкий вред здоровью малыша.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего»).

В настоящее время решается вопрос об избрании гражданину меры пресечения.