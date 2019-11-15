Донецк, , 11:49 — REGNUM Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщили 15 ноября в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Сергей Игумнов. Искореним шпионов и диверсантов! (фрагмент) 1937

«Приговором Апелляционной палаты Верховного суда ДНР фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж)», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что осуждённый Назаренко И.Ф. в начале 2017 года был завербован сотрудником украинской разведки. С мая по июнь того же года он выполнял фотосъёмку документов военнослужащих народной милиции ДНР и предоставлял фото украинским спецслужбам.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к 14 годам тюремного заключения был приговорён житель ДНР, перевозивший оружие с территории Украины в ДНР для членов украинской террористической группы.

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