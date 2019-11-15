Рига, , 11:40 — REGNUM Представители Государственной полиции безопасности Латвии (VDD) задержали троих человек, подозреваемых в нелегальной торговле оружием покупателям из Африки в обход международных санкций. Об этом пишет портал LSM.

Во время обысков в пяти местах Риги была изъята доказательная база и носители информации, которые подтверждают, что на территории страны действовали члены преступного сообщества, занимавшиеся противозаконными поставками больших партий оружия в ряд африканских стран в обход международных санкций.

Уголовный процес был начат на основании второй части статьи 84 УК Латвии — действия связанные с нарушением объявленных санкций ООН, ЕС, Латвийской республикой или другими международными организациями. А также по третьей части статьи 195 УК Латвии — легализация средств полученных преступным путём в крупном размере.