Уфа, , 11:23 — REGNUM В Башкирии погибла 13-летняя девочка, которую сбил автомобиль. Об этом 15 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 14 ноября в Иглинском районе на 5 км автодороги Алаторка-Охлебинино.

Он уточнил, что автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 60-летний местный житель, сбил 13-летняя девочку. Девочка с подругой шли в попутном направлении.

Сообщается, что от удара ребенок получил травмы, которые не совместимы с жизнью. В настоящее время начато разбирательство.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Башкирии было выявлено более 2,2 тысячи нарушений правил дорожного движения. Было задержано 26 водителей управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии.