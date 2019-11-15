Хабаровск, , 11:24 — REGNUM ЦИК РФ направил официальное представление в СК РФ и прокуратуру по Хабаровскому краю для проведения проверки деятельности главы краевого избиркома Геннадия Накушнова. Поводом послужила ситуация со скрытой судимостью сенатора от ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Причиной того, что ЦИК РФ решил проверить деятельность избиркома региона и его руководителя стало нарушение сроков публикации информации о судимости сенатора от ЛДПР Дмитрия Приятнова.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Приятнов был делегирован в Совет Федерации по итогам выборов в законодательную думу Хабаровского края 2019 года. Он прошёл по партспискам ЛДПР. Ранее о Приятнове в регионе ничего не знали. Когда Приятнов стал сенатором, выяснилось, что он имеет судимость за подделку документов, пусть и погашенную. Эта информация была скрыта избиркомом края, равно, как и однопартийцами Приятнова, которые теперь утверждают, что ничего не знали об этом. Приятнов побил рекорд пребывания в должности сенатора — ровно через неделю он написал заявление о сложении полномочий.