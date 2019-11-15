Москва, , 11:31 — REGNUM Гражданина России Мурата П., которого российские правоохранители разыскивали в течение 10 лет, будет экстрадирован из Боснии и Герцеговины. Об этом 15 ноября сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Сообщается, что мужчину обвиняют в совершении изнасилования в Липецке, которое сопровождалось угрозами убийством. Как полагает следствие, преступление произошло в сентябре 2009 года.

«Поскольку П. скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Мужчину задержали только в июле 2019 года на территории Боснии и Герцеговины. После этого Генпрокуратура РФ начала процедуру по экстрадиции обвиняемого в Россию. Ожидается, что в скором времени его доставят в Москву.